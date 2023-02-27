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Артемьев Михаил Михайлович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886 ст.

Отец: Артемьев-Артюгин Михаил Артемьевич

Мать: Артемьева-Артюгина Матрена Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Жена: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.

Сын: Артемьев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
05.03.1911 ст.

Дочь: (Артемьева) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.

Сын: Артемьев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.

Сын: Артемьев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
27.10.1917 ст.

Дочь: (Артемьева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1926

Сын: Артемьев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Артемьева (Запащикова) Параскева Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно их сын. Информация с памяти народа.
Смерть
Неизвестно

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