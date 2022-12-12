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Костылев Моисей Иванович

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Место рождения

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.08.1838 ст.

Дата смерти

06.05.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1838 ст.

Отец: Костылев Иван Яковлевич

Мать: Костылева Стефанида (Степанида) Осиповна (Иосифовна)

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Костылева Анна Егоровна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Костылев Стефан Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Костылева Марья Моисеевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.

Сын: Костылев Максим Моисеевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Костылев Георгий Моисеевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Костылев Иосиф Моисеевич

Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.05.1890 ст.
Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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