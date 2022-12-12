Костылев Моисей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1838 ст.
Дата смерти06.05.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1838 ст.
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Жена: Костылева Анна Егоровна
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Костылев Стефан Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Костылева Марья Моисеевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.
Сын: Костылев Максим Моисеевич
Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Костылев Георгий Моисеевич
Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1874 ст.
Мать ребёнка: Костылева Анна Егоровна
Смерть
06.05.1890 ст.