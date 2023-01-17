Костылев Максим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1864 ст.
Дата смерти20.04.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864 ст.
Отец: Костылев Моисей Иванович
Мать: Костылева Анна Егоровна
Бракосочетание
23.01.1884
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Костылев Сильвестр (Силивестр)
Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Сын: Костылев Василий Максимович
Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.
Сын: Костылев Павел Максимович
Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна
Смерть
20.04.1890 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.
Дочь: Костылева Сосанна Максимовна
Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна