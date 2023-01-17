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Костылев Максим Моисеевич

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Место рождения

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.10.1864 ст.

Дата смерти

20.04.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864 ст.

Отец: Костылев Моисей Иванович

Мать: Костылева Анна Егоровна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1884

Жена: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Костылев Сильвестр (Силивестр)

Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Костылев Василий Максимович

Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.

Сын: Костылев Павел Максимович

Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.04.1890 ст.
Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1890 ст.

Дочь: Костылева Сосанна Максимовна

Мать ребёнка: Костылева Аксинья (Ксения) Осиповна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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