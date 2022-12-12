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Костылев Георгий Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Костылев Моисей Иванович

Мать: Костылева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Костылева Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Ивановна

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Костылев Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Костылева Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: Костылева Анна Ивановна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
нет данных
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