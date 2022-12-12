Костылев Георгий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Костылев Моисей Иванович
Мать: Костылева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Костылева Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Костылева Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: Костылева Анна Ивановна
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
нет данных