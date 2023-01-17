Костылева (Первушиных) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Первушиных) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

23.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Муж: Костылев Моисей Иванович

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Костылева Марья Моисеевна

Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.

Сын: Костылев Максим Моисеевич

Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Костылев Георгий Моисеевич

Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Костылев Иосиф Моисеевич

Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.07.1916
Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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