Костылева (Первушиных) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смерти23.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Костылева Марья Моисеевна
Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.
Сын: Костылев Максим Моисеевич
Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Костылев Георгий Моисеевич
Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1874 ст.
Отец ребёнка: Костылев Моисей Иванович
Смерть
23.07.1916