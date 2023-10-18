Мельникова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Мельников Семен

Отец ребёнка: Мельников Иван

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Агафонова Варвара

Отец ребёнка: Мельников Иван

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настенька

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Нюра

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Паша

Отец ребёнка: Мельников Иван

Смерть
Неизвестно
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