Мельникова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Мельников Семен
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Агафонова Варвара
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Степан
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настенька
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Нюра
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Паша
Отец ребёнка: Мельников Иван
Смерть
Неизвестно