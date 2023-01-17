Анастасово
Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1213Анастасово, с. вл.при рч. Мене.9815138486492Церквей православных 2. Почтовая станция. Завод кирпичный 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
667. Анастасово, село бывшее владельческое, при речке Мене, дворов 176, жителей 1168, волостное правление (уездный город в 97 верстах), 2 церкви православных, школа, 3 по Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120589Анастасовосело55°11'с.ш.46°15'в.д.N-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97635405101с Анастасовосело