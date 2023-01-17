село Анастасово, село Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Анастасово

Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1213Анастасово, с. вл.при рч. Мене.9815138486492Церквей православных 2. Почтовая станция. Завод кирпичный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Анастасовская волость
667. Анастасово, село бывшее владельческое, при речке Мене, дворов 176, жителей 1168, волостное правление (уездный город в 97 верстах), 2 церкви православных, школа, 3 по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Порецкий район
120589Анастасовосело55°11'с.ш.46°15'в.д.N-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Порецкий муниципальный район, Анастасовское сельское поселение
97635405101с Анастасовосело
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