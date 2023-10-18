Мельников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1880
Сын: Мельников Семен
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Агафонова Варвара
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Степан
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настенька
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Нюра
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Паша
Мать ребёнка: Мельникова Агрипина
Смерть
Неизвестно