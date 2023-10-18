Мельников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.02.1880

Сын: Мельников Семен

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Агафонова Варвара

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настенька

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Нюра

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Паша

Мать ребёнка: Мельникова Агрипина

Смерть
Неизвестно
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