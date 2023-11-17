Железнов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2007

Дочь: Железнова Софья Павловна

Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.2014

Сын: Железнов Артемий Павлович

Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.2016

Дочь: Железнова Есения Павловна

Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Екатерина Николаевна

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