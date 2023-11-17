Железнов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2007
Дочь: Железнова Софья Павловна
Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.2014
Сын: Железнов Артемий Павлович
Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.2016
Дочь: Железнова Есения Павловна
Мать ребёнка: Железнова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно