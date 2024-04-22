Железнова (Цыбина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983
Рождение ребёнка
17.04.2007
Дочь: Железнова Софья Павловна
Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.2014
Сын: Железнов Артемий Павлович
Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.2016
Дочь: Железнова Есения Павловна
Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно