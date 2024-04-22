Железнова (Цыбина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова (Цыбина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Лузино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983

Отец: Цыбин Николай Александрович

Мать: Цыбина Нина Кузьминична

Лузино, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.04.2007

Дочь: Железнова Софья Павловна

Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.2014

Сын: Железнов Артемий Павлович

Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.2016

Дочь: Железнова Есения Павловна

Отец ребёнка: Железнов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Павел Николаевич

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