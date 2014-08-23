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Железнов Артемий Павлович
Железнов Артемий Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Железнов Павел Николаевич
1982 г.р.
Мать
Железнова (Цыбина) Екатерина Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2014
Отец:
Железнов Павел Николаевич
Мать:
Железнова Екатерина Николаевна
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