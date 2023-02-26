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Стефанида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

05.12.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Абрам (Авраам) (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.1835

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Парфений Демидов

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.12.1837

Муж: Парфений Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1838

Сын: Зиновий Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Демидов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фёдор Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Демидов

Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Акилина Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Демидов

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр Парфенов

Отец ребёнка: Парфений Демидов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
05.12.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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