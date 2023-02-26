Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти05.12.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Абрам (Авраам) (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.07.1835
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Парфений Демидов
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.12.1837
Муж: Парфений Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1838
Сын: Зиновий Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Демидов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фёдор Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Демидов
Рождение ребёнка
01.06.1840
Дочь: Акилина Парфенова
Отец ребёнка: Парфений Демидов
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Александр Парфенов
Отец ребёнка: Парфений Демидов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая
Смерть
05.12.1878
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище