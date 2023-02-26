Александр Парфенов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.08.1842
Дата смерти28.05.1843
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1842
Отец: Парфений Демидов
Мать: Стефанида Михайлова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1843
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище