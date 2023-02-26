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Александр Парфенов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.08.1842

Дата смерти

28.05.1843

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1842

Отец: Парфений Демидов

Мать: Стефанида Михайлова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1843
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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