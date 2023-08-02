Чкалова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чкалова Валентина Александровна

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

10.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1925

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Отец ребёнка: Чкалов Александр

Ярославская область
Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: Феоктистова Нина Александровна

Отец ребёнка: Чкалов Александр

Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чкалов Александр

Смерть
10.03.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище
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