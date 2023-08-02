Чкалова Валентина Александровна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти10.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1925
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Отец ребёнка: Чкалов Александр
Ярославская область
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: Феоктистова Нина Александровна
Отец ребёнка: Чкалов Александр
Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чкалов Александр
Смерть
10.03.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище