Феоктистова (Чкалова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова (Чкалова) Нина Александровна

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

24.06.1928

Дата смерти

24.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928

Отец: Чкалов Александр

Мать: Чкалова Валентина Александровна

Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Семенова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Феоктистов Алексей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Алексей Кириллович

Смерть
24.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище
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