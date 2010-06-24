Феоктистова (Чкалова) Нина Александровна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения24.06.1928
Дата смерти24.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928
Отец: Чкалов Александр
Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Семенова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Феоктистов Алексей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище