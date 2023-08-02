Смирнова (Чкалова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чкалова) Мария Александровна

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

14.08.1925

Дата смерти

13.01.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925

Отец: Чкалов Александр

Мать: Чкалова Валентина Александровна

Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Григорий Михайлович

Смерть
13.01.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище
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