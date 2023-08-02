Смирнова (Чкалова) Мария Александровна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения14.08.1925
Дата смерти13.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925
Отец: Чкалов Александр
Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище