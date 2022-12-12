Коваленко (Мудренко) Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Мудренко) Евдокия Ефремовна

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мудренко Ефрем

Мать: не указана

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
18.12.1911

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Коваленко Федор Федорович

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1917

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
17.08.1918

Сын: Коваленко Яков Федорович

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.10.1919

Сын: Коваленко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.04.1921

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.11.1922

Сын: Коваленко Яков Федорович

Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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