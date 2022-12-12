Коваленко (Мудренко) Евдокия Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мудренко Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
18.12.1911
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Коваленко Федор Федорович
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1917
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1918
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1919
Сын: Коваленко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
06.04.1921
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1922
Отец ребёнка: Коваленко Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно