Мудренко Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренко Ефрем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Коваленко Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Игнат Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Иван (большой) Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Иван (малый) Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Григорий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудренко Яков Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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