Мудренко Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Коваленко Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Иван (большой) Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Иван (малый) Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудренко Григорий Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно