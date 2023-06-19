Зыков Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1907
Дочь: Макарова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замятина Палагея Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Глафира
Работа или профессия
Неизвестно
Австрия
Служба в армии 25 лет. Австрия. | Австрия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Русские Краи, Кикнурский муниципальный район, Кировская область