Зыков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Алексей Алексеевич

Зыков Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Алексей

Мать: не указана

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1907

Дочь: Макарова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Глафира

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Глафира

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замятина Палагея Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Глафира

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Зыкова Глафира

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Австрия
Служба в армии 25 лет. Австрия. | Австрия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Русские Краи, Кикнурский муниципальный район, Кировская область