Замятина (Зыкова) Палагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Зыкова) Палагея Алексеевна

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Место рождения

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Алексей Алексеевич

Мать: Зыкова Глафира

Зыковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замятин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замятин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Алексей

Смерть
Неизвестно
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