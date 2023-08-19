Замятина (Зыкова) Палагея Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Алексей Алексеевич
Мать: Зыкова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замятин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замятин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Замятин Алексей
Смерть
Неизвестно