Четвериков Козма Наумов
Место рождения
Дата рожденияС 1808 по 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1810
Бракосочетание
Неизвестно
в РС 1834 - жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1826
Мать ребёнка: Четверикова Евфросинья Григорьева
по РС 1834 г
Военная служба
09.11.1827
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Четвериков Игнатей Козмин
Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева
Смерть
Неизвестно