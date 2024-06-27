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Четвериков Козма Наумов

Место рождения

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1808 по 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1808 по 1810

Отец: Четвериков Наум Якимов

Мать: Четверикова Евдокия Феодорова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Евфросинья Григорьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
в РС 1834 - жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Варвара Игнатьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1826

Сын: Четвериков Яким Козмин

Мать ребёнка: Четверикова Евфросинья Григорьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
по РС 1834 г
Военная служба
09.11.1827
Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Четвериков Кирило Козмин

Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Четвериков Семен Козмин

Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Четвериков Игнатей Козмин

Мать ребёнка: Четверикова Варвара Игнатьева

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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