Четверикова Варвара Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Четвериков Игнатей Козмин
Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов
Смерть
Неизвестно