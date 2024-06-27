Четверикова Варвара Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова Варвара Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1808 по 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Козма Наумов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Четвериков Кирило Козмин

Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Четвериков Семен Козмин

Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Четвериков Игнатей Козмин

Отец ребёнка: Четвериков Козма Наумов

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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