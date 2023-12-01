Четвериков Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвериков Наум

Четвериков Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Четвериков Гаврила Наумов

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Четвериков Кондратей Наумов

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Четвериков Василей Наумов

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close