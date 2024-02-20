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Золото Ефимий Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Золото Георгий Трандафилович

Мать: Золото София

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.04.1870

Дочь: София Ефимовна

Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Бракосочетание
До 1870

Жена: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.07.1872

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Золото Антоний Ефимович

Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Золото Николай Ефимович

Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94.
Рождение ребёнка
15.11.1877

Сын: Золото Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Смерть
Неизвестно
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