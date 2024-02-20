Золото Ефимий Георгиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: Золото Георгий Трандафилович
Мать: Золото София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.04.1870
Дочь: София Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Бракосочетание
До 1870
Жена: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.07.1872
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Рождение ребёнка
19.01.1875
Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Рождение ребёнка
19.01.1875
Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94.
Рождение ребёнка
15.11.1877
Мать ребёнка: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Смерть
Неизвестно