Золото Георгий Ефимович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения15.11.1877
Дата смерти15.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877
Отец: Золото Ефимий Георгиевич
Мать: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Крещение
16.11.1877
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65. | Восприемники: Унтер-офицер Николай Ильич Филиппов и вдова священника - Евгения Харлампиевна Филиппова.
Смерть
15.10.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-42,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-3-5 кадр-43.
Похороны
16.10.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /