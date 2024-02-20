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Золото Георгий Ефимович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

15.11.1877

Дата смерти

15.10.1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1877

Отец: Золото Ефимий Георгиевич

Мать: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Крещение
16.11.1877
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65. | Восприемники: Унтер-офицер Николай Ильич Филиппов и вдова священника - Евгения Харлампиевна Филиппова.
Смерть
15.10.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-42,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-3-5 кадр-43.
Похороны
16.10.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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