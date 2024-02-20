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(Золото) София Ефимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

18.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1870

Отец: Золото Ефимий Георгиевич

Мать: Золото Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Крещение
25.04.1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-208. | Восприемники: Сего прихода священника Ильи Филиппова сын-Николай и пономарь-Георгий Филиппов
Смерть
Неизвестно
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