(Золото) Екатерина Ефимовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения16.07.1872
Дата смерти01.06.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1872
Отец: Золото Ефимий Георгиевич
Мать: Золото Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Крещение
23.07.1872
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278. | Восприемники: Приходской пономарь-Георгий Филиппов и священника Ильи Филиппова жена-Евгения Харлампиевна
Смерть
01.06.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/е-1882г.лист-88,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-89. -
Похороны
03.06.1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /