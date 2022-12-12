(Федотова) Елизавета Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Елизавета Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851

Отец: Федотов Федот Дмитриев

Мать: Анастасия Егорова

Крещение
15.08.1851
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Смерть
Неизвестно
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