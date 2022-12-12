(Федотова) Елизавета Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1851
Отец: Федотов Федот Дмитриев
Мать: Анастасия Егорова
Крещение
15.08.1851
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Смерть
Неизвестно