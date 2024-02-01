Егоров Вадим Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Вадим Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1977

Отец: Егоров Вячеслав Николаевич

Мать: Егорова Ольга

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