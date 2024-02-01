Егоров Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954

Отец: Егоров Николай Константинович

Мать: Егорова Раиса

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Егоров Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Егорова Ольга

Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Егорова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Егорова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ольга

Смерть
Неизвестно
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