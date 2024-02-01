Егоров Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1954
Отец: Егоров Николай Константинович
Мать: Егорова Раиса
Рождение ребёнка
08.08.1977
Сын: Егоров Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Егорова Ольга
Рождение ребёнка
14.09.1981
Дочь: Егорова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Егорова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Ольга
Смерть
Неизвестно