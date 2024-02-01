Егорова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1977
Сын: Егоров Вадим Вячеславович
Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1981
Дочь: Егорова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно