Егорова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1977

Сын: Егоров Вадим Вячеславович

Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Егорова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Егоров Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Вячеслав Николаевич

Смерть
Неизвестно
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