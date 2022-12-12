Семёнова-Девяткова (Шаповаленко) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шаповаленко Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1899 ст.
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Семёнова-Девяткова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович
Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович
Смерть
Неизвестно