Семёнова-Девяткова (Шаповаленко) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Шаповаленко) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шаповаленко Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1899 ст.

Муж: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Семёнова-Девяткова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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