Семагина Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина Степанида Степановна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Семагин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семагин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Семагин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Семагин Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Семагин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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