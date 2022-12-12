Семагина Степанида Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Семагин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Семагин Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
06.10.1900
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Семагин Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно