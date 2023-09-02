Куравина (Клачкова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куравина (Клачкова) Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1911

Дата смерти

03.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1911

Отец: Клачков Василий

Мать: Клачкова Анна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Куравин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1938

Сын: Куравин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1949

Дочь: Власова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Неизвестно Сергеевна

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козеродова Неизвестно Сергеевна

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забродина Неизвестно Сергеевна

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куравин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куравин Сергей Иванович

Смерть
03.06.1975
Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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