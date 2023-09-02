Куравина (Клачкова) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1911
Дата смерти03.06.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1911
Отец: Клачков Василий
Мать: Клачкова Анна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Куравин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1938
Сын: Куравин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1949
Дочь: Власова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Неизвестно Сергеевна
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козеродова Неизвестно Сергеевна
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забродина Неизвестно Сергеевна
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куравин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1975
Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область