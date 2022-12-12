село Дмитрова Гора, село Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дмитрова Гора

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
7255Гора, д. вл.при рч. Полозовке.191999324335
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Федоровская волость
452. Горы, деревня бывшая владельческая, при речке Полозовке, дворов 117, жителей 662, 5 сапожн. м., 3 лавки

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Федоровская волость
4Дмитровское Новое152

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
110969Дмитрова Горасело56°39'36°58'O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Дмитровогорское сельское поселение
28630412101с Дмитрова Горасело
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