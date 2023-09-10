Клачков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клачков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клачкова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клачкова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Куравина (Клочкова) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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