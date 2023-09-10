Клачков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клачкова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клачкова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Куравина (Клочкова) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Клачкова (Шлякова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно