Гутнев Роман Лукьянович
Место рождения
Дата рождения30.09.1840
Дата смерти04.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1840
Бракосочетание
10.02.1867
Жена: Гутнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1867
Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гутнев Афанасий Романович
Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1879
Сын: Гутнев Андроник Романович
Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шаульская Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1884