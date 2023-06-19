Гутнев Роман Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутнев Роман Лукьянович

Гутнев Роман Лукьянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.09.1840

Дата смерти

04.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1840

Отец: Гутнев Лукьян Савельевич

Мать: Гутнева Акилина Даниловна

Бракосочетание
10.02.1867

Жена: Гутнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1867

Сын: Гутнев Михаил Романович

Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гутнев Афанасий Романович

Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1879

Сын: Гутнев Андроник Романович

Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шаульская Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Гутнева Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1884