Гутнева (Афанасьева) Акилина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти16.02.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Афанасьев Даниил Несторович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1837
Рождение ребёнка
24.09.1838
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Рождение ребёнка
30.09.1840
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Рождение ребёнка
06.02.1843
Дочь: Гладышева Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гутнев Терентий Лукьянович
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: Агриппина Лукьяновна
Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1886