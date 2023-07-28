Гутнева (Афанасьева) Акилина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева (Афанасьева) Акилина Даниловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1816

Дата смерти

16.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Афанасьев Даниил Несторович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1837

Муж: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
24.09.1838

Сын: Гутнев Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
30.09.1840

Сын: Гутнев Роман Лукьянович

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
06.02.1843

Дочь: Гладышева Марфа Лукьяновна

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гутнев Терентий Лукьянович

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: Агриппина Лукьяновна

Отец ребёнка: Гутнев Лукьян Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1886