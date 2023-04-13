Афанасьев Даниил Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Афанасьев Нестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Афанасьев Тимофей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гутнева Акилина Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Афанасьев Матвей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Афанасьев Иосиф Данилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно