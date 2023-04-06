Шаульская (Гутнева) Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульская (Гутнева) Прасковья Романовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гутнев Роман Лукьянович

Мать: Гутнева Мария Николаевна

Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Шаульский Филипп Панкратьевич

Рождение ребёнка
22.11.1905

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич

Рождение ребёнка
16.02.1909

Дочь: Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич

Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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