Шаульская (Гутнева) Прасковья Романовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Гутнев Роман Лукьянович
Мать: Гутнева Мария Николаевна
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
22.11.1905
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич
Рождение ребёнка
16.02.1909
Дочь: Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Шаульский Филипп Панкратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно