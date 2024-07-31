Пантелеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантелеев Иван

Пантелеев Иван

Место рождения

Борки?

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1698 г.р.

Мать

Вычислено 1690 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Пантелеев Григорий

Мать: Пантелеева Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Пантелеев Алексей

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: (Пантелеева) Гликерия

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Пантелеев Аврам

Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.