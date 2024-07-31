Пантелеев Иван
Место рожденияБорки?
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: Пантелеев Григорий
Мать: Пантелеева Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Пантелеев Алексей
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: (Пантелеева) Гликерия
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Пантелеев Аврам
Мать ребёнка: Пантелеева Прасковья
Смерть
Неизвестно