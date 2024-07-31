Пантелеев Григорий
Место рожденияБорки?
Дата рожденияВычислено 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698
Отец: Пантелеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Алексей
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пантелеева Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1721
Сын: Пантелеев Яков
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Сын: Пантелеев Иван
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Пантелеев Пантелей
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Пантелеев Федор
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Пантелеев Иван
Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия
Смерть
Неизвестно