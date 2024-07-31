Пантелеев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Григорий

Место рождения

Борки?

Дата рождения

Вычислено 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1690 г.р.

Дети

Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1727 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698

Отец: Пантелеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1721

Сын: Пантелеев Яков

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Пантелеев Иван

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Пантелеев Пантелей

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Пантелеев Федор

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Пантелеев Иван

Мать ребёнка: Пантелеева Гликерия

Смерть
Неизвестно

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