Пантелеева Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1690
Дата смерти10.05.1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690
Отец: Леон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Алексей
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелеев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1721
Сын: Пантелеев Яков
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1727
Сын: Пантелеев Иван
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Пантелеев Пантелей
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Пантелеев Федор
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Пантелеев Иван
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий
Смерть
10.05.1787
Похороны
10.05.1787