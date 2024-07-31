Пантелеева Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1690

Дата смерти

10.05.1787

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1698 г.р.

Дети

Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1727 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1690

Отец: Леон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Алексей

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1721

Сын: Пантелеев Яков

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1727

Сын: Пантелеев Иван

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Пантелеев Пантелей

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Пантелеев Федор

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Пантелеев Иван

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий

Смерть
10.05.1787
Похороны
10.05.1787

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