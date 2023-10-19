Кокошкин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокошкин Дмитрий Иванович

Кокошкин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

12.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кокошкин Иван Алексеевич

Мать: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.08.1840

Сын: Кокошкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гербст Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close