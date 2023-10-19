Кокошкин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти12.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
30.08.1840
Сын: Кокошкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гербст Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокошкина Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1871