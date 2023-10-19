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Кокошкин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1765

Дата смерти

20.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1804

Жена: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.08.1805

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокошкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.01.1817

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Преображенский собор
Рождение ребёнка
27.02.1823

Сын: Кокошкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокошкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
на 1833г. отставной чиновник 7-го класса
Смерть
20.01.1835
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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