Кокошкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1765
Дата смерти20.01.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.1804
Рождение ребёнка
24.08.1805
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кокошкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1817
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна
Преображенский собор
Рождение ребёнка
27.02.1823
Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокошкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кокошкина Варвара Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
на 1833г. отставной чиновник 7-го класса
Смерть
20.01.1835
Похороны
Неизвестно