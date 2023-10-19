Кокошкина (Глебова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина (Глебова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

19.04.1864

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Глебов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1804

Муж: Кокошкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
24.08.1805

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокошкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
05.01.1817

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич

Преображенский собор
Рождение ребёнка
27.02.1823

Сын: Кокошкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокошкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1864
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