Кокошкина (Глебова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти19.04.1864
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Глебов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
18.09.1804
Рождение ребёнка
24.08.1805
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кокошкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.01.1817
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич
Преображенский собор
Рождение ребёнка
27.02.1823
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокошкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1864