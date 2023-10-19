Кокошкина (Обтяжнова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина (Обтяжнова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1840

Сын: Кокошкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гербст Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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