Кокошкина (Обтяжнова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1840
Сын: Кокошкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гербст Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокошкин Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно