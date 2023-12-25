Зипунова (Дубникова) Виктория Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗипунова (Дубникова) Виктория Минеевна

Зипунова (Дубникова) Виктория Минеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1915

Дата смерти

24.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915

Отец: Дубников Миней Моисеевич

Мать: Мартынова-Дубникова Анна Лаврентьевна

Место жительства
Около 1930
Москва, город федерального значения Москва
2-я улица Бебеля, д.18, кв.3
Образование
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
студентка Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э.Баумана
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семушкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипунов Борис

Смерть
24.04.1990
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
похоронена в Москве
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close