Зипунова (Дубникова) Виктория Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1915
Дата смерти24.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915
Место жительства
Около 1930
2-я улица Бебеля, д.18, кв.3
Образование
С 1931
студентка Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э.Баумана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семушкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зипунов Борис
Смерть
24.04.1990
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
похоронена в Москве