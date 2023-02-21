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Дикарёв Павел Тимофеевич

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Место рождения

с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)

Дата рождения

1902

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович

Мать: Дикарева Анна Ивановна

с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Енина (ионина?) Анна Павловна

Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикарева Ульяна Григорьевна

Военная награда
Неизвестно
Дата и место призыва Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н
Последнее место службы 22 гв. сд Воинское звание красноармеец
Смерть
01.03.1943
Россия, Псковская область, Локнянский р-н, центр д. Юхово, братская могила
Причина смерти: убит в ВОВ | перезахоронен из Калининская обл., Великолукский р-н, д. Косовицы
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