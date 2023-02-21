Дикарёв Павел Тимофеевич
Место рожденияс. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Дата рождения1902
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович
Мать: Дикарева Анна Ивановна
с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Енина (ионина?) Анна Павловна
Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дикарева Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Дата и место призыва Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н
Последнее место службы 22 гв. сд Воинское звание красноармеец
Смерть
01.03.1943
Россия, Псковская область, Локнянский р-н, центр д. Юхово, братская могила
Причина смерти: убит в ВОВ | перезахоронен из Калининская обл., Великолукский р-н, д. Косовицы