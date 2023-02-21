Дикарева (Юдачева) Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева (Юдачева) Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1926

Дочь: Енина Ионина Анна Павловна

Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикарёв Николай Павлович

Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикарёв Александр Павлович

Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дикарёв Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Разномойка Тюльганского района
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