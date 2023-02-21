Дикарева (Юдачева) Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1926
Дочь: Енина Ионина Анна Павловна
Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич
Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикарёв Александр Павлович
Отец ребёнка: Дикарёв Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Разномойка Тюльганского района